Corpos mais 'proporcionais' são a tendência dos últimos anos

Tendência dos últimos 5 anos, especialmente entre as mulheres, é optar por medidas mais proporcionais Foto: Vadim Ghirda/ AFP

Nos últimos cinco anos homens e mulheres têm procurado intervenções cirúrgicas mais discretas e buscado hábitos mais saudáveis, indicam especialistas. Enquanto as medidas exageradas ficaram para trás, um estudo apresentado no Colóquio de Moda de 2006 analisa a evolução do corpo da mulher brasileira desde meados do século 20 até os primeiros anos do século 21 e indica que na década de 1960 o número considerado "básico" era o 42. Só a partir da década seguinte os modelos foram mais abrangentes, incluindo tamanhos entre o 36 e 58. A moda feminina valorizava corpos mais curvilíneos durante a década de 1950, mas com o surgimento da moda andrógina, que ganhou força entre os anos 1980 e 1990, as medidas tornaram-se mais proporcionais. O cenário voltou a mudar no início dos anos 2000, com o movimento de "culto ao corpo".

Aulus Sellmer, preparador físico e dono da assessoria esportiva 4any1, conta que, incomodadas com as medidas, algumas pessoas passaram a optar por cirurgias plásticas para mudar sua imagem. O cirurgião plástico Marco Cassol, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS, em inglês) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, confirma que a tendência dos últimos 5 anos, especialmente entre as mulheres, é optar por medidas mais proporcionais. "As mulheres querem resultados mais naturais", explica.

Dados divulgados pela ISAPS em 2014 apontam que o Brasil foi o segundo colocado no número de intervenções cirúrgicas realizadas, perdendo apenas para os Estados Unidos. As principais cirurgias realizadas em 2014 foram blefaroplastia (nas pálpebras) e lipoaspiração, respectivamente, somando 2.800.352 das mais de 9 milhões realizadas mundialmente nesse ano. A cirurgia mais realizada entre as mulheres em 2014 foi aumento dos seios, enquanto os homens preferiram a cirurgia nas pálpebras. Os homens também têm se sentido mais à vontade com as cirurgias plásticas, entretanto eles "precisam de um argumento bastante forte" para tomar a iniciativa e costumam optar por intervenções mais discretas, geralmente no nariz ou nas pálpebras ou até redução das mamas.

Sellmer diz que as cirurgias para reduzir medidas não são soluções permanentes. "Pela minha experiência, a maioria das mulheres, e até mesmo dos homens, que passou por uma intervenção cirúrgica para moldar seu corpo de maneira diferente recuperou isso depois de alguns anos". Sellmer também diz que os hábitos alimentares e a prática de exercícios são essenciais para manter a forma e que tem notado a conscientização sobre a importância desses fatores na vida das pessoas com a presença do tema na mídia.

Waldyr Soares, presidente da Fitness Brasil, também vê essa mudança sobre a conscientização do bem-estar por meio da mídia, mas acredita que ainda há muito a ser feito. Para ele, ainda é necessário desmitificar a ideia de que as academias são lugares chatos. "Isso tem de ser desmitificado. A academia precisa ser entretenimento também".

O Brasil é, atualmente, o segundo país com maior número de academias no mundo, com cerca de 30 mil estabelecimentos e quase 8 milhões de alunos segundo a International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA). De acordo com Soares, o Estado de São Paulo é onde está grande parte das academias no Brasil, concentrando quase metade desse número. Soares lembra ainda que, apesar desse número, a porcentagem de alunos nas academias ainda é baixa, referente a menos de 4% da população brasileira. Ainda sobre o tema, Sellmer diz que, mesmo com a crise, o número de membros não tem diminuído tanto, indicando que a consciência dos benefícios da prática de atividades físicas é maior que antigamente.

Em pesquisa referente a 2013, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 54,1% dos brasileiros pratica algum esporte ou alguma atividade física, sendo o futebol o esporte mais popular. De acordo com o mesmo estudo, o número de sedentários brasileiros (49,6%) ainda é alto em comparação a países como Índia (15,6%), Inglaterra (17%) e Rússia (20,8%). A Argentina apresenta a maior porcentagem de sedentários com 68,3%.

Sellmer destaca que é importante incluir uma atividade física que seja agradável ao praticante na rotina diária. "Todo mundo recomenda e não tem como escapar disso, você tem de incluir no seu dia a dia alguma prática de exercícios, seja ele qual for. E que te dê prazer". Soares reforça que também as academias devem educar para o bem-estar e voltar-se para a qualidade de vida. "E que as pessoas devem ter prazer em ir a uma academia, saber que lá irão encontrar, além do exercício, a sociabilidade: pessoas saudáveis, com um astral bom. É uma revolução do bem-estar", conclui.