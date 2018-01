Copa saudável: como combinar petiscos e não descuidar da alimentação

Pipoca e guaraná é um programa legal e pode ser, além de gostoso, muito saudável durante a Copa do Mundo. A partir desta quinta-feira, 12, até o dia 13 de julho, data da final da competição, os torcedores terão 64 jogos para se divertir. E muitas oportunidades para não descuidar da alimentação.

O refrigerante tradicional, em pequenas doses, não é nenhum vilão. Quando o milho for colocado na panela, é recomendável não exagerar no óleo e no sal, e moderar também na quantidade. Um saquinho de pipoca, rica em fibras, não vai fazer mal a ninguém. “A pipoca caseira é melhor do que a de micro-ondas. O problema é colocar muito queijo, deixar muito gorduroso”, explica a nutricionista Rosana Perim, do Movimento Comer Bem é Tudo de Bom.

O tradicional churrasco não precisa sair do cardápio. Basta que carnes mais gordurosas, como picanha, costela e cupim, sejam trocadas por outras mais magras, como maminha, fraldinha e frango, segundo Rosana.

“Como os jogos são às 16h ou às 17h, não deixe de almoçar. Faça a refeição normal, com salada, arroz, feijão - balanceada. Senão, vai chegar ao jogo desesperado se tiver ficado até esse horário sem se alimentar”, afirma a nutricionista.

A recomendação, para servir como entrada, é não optar por salgadinhos gordurosos. Podem ser servidos mix de castanhas e frutas secas, palitinhos de cenoura ou palmito, tomates cereja recheados com queijo minas e bruschettas.

Em épocas de festejos, em que a bebida alcoólica está sempre inclusa, a nutricionista Renata Garrido, do Hospital 9 de Julho, recomenda petiscos mais leves. Ela sugere, por exemplo, um espetinho de mussarela de búfala, tomate cereja e manjericão.

“Quem for para barzinho, que não tem tanta opção (de comida saudável), pode pedir iscas de carne, ou de frango acebolada, na brasa”, explica a nutricionista. “Sucos naturais de melancia, limão siciliano também são opções.”

De barriga cheia e saudável, é hora de sentar e ver os jogos.