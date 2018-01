Conheça os benefícios do óleo e do açúcar de coco para a sua saúde

Foto: Xipe Totec/ Creative Commons

Preparar uma alimentação equilibrada e gostosa tornou-se a preocupação de muitas pessoas que desejam manter hábitos saudáveis e comer bem. O óleo e o açúcar de coco são dois ingredientes produzidos de maneira rústica e sem adição de químicos, que contém importantes benefícios à saúde e dão um toque perfumado e especial aos pratos.

Os produtos têm aparecido recentemente nas prateleiras dos supermercados, mas já são vendidos há algum tempo em lojas de produtos naturais. O preço ainda é elevado em relação aos produtos convencionais, como o óleo de soja e o açúcar de cana, mas, segundo os nutricionistas, os benefícios compensam.

O óleo é feito com a polpa do coco. "Ele reforça o sistema imunológico e ainda ajuda a elevar o colesterol HDL (bom), reduzindo o risco de doenças cardíacas", explica a nutricionista do Oba Hortifruti, Lívia Nogueira. Além disso, o produto não perde as propriedades ao ser aquecido, portanto vai bem tanto no preparo de pratos quentes como em preparações frias. A única ressalva da nutricionista é em relação à quantidade diária. "O ideal é consumir uma colher de sopa de óleo de coco por dia", explica. "Isso porque, embora tenha inúmeras propriedades benéficas, ele é calórico", completa.

Já o açúcar de coco possui o índice glicêmico mais baixo que os demais (cerca de 30% menor que o do açúcar de cana). "Dessa maneira a liberação de energia no organismo é muito mais lenta, evitando picos de glicose no sangue, uma boa opção para quem possui diabetes tipo 2", afirma a nutricionista. A quantidade recomendada de consumo, de acordo com Lívia, é de até 1 colher de chá por dia e ele pode ser utilizado para adoçar bebidas e receitas doces.

Receitas

Foto: Divulgação

Molho para salada com óleo de coco

Ingredientes:

¼ de xícara (chá) de óleo de coco extravirgem

¼ de xícara (chá) de azeite extravirgem

¼ de xícara (chá) de vinagre de maçã

1 colher (sopa) de água

½ colher (sopa) de sal

1 colher (café) de cúrcuma (opcional)

1 pitada de pimenta-do-reino

Modo de fazer:

Junte todos os ingredientes em uma tigela e misture bem. Deixe descansar em temperatura ambiente por uma hora e, depois, guarde na geladeira. O molho pode ficar consistente sob refrigeração, por isso, retire da geladeira uma hora antes de servir.

Foto: Divulgação

Bolo de cacau funcional

Ingredientes:

2 ovos

½ xícara (chá) de farinha de arroz

½ xícara (chá) de polvilho doce

½ xícara (chá) de farinha de coco

¼ xícara (chá) de açúcar de coco

1 colher (sopa) de cacau em pó

1 colher (sopa) de alfarroba

70 ml de leite de amêndoas

Coco ralado a gosto

Canela a gosto

Pedaços de chocolate 85% cacau sem lactose

Óleo de coco - para untar

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes na batedeira - exceto às claras, bata elas em neve e adicione delicadamente por último. Depois, despeje em uma forma untada com óleo de coco e farinha de coco. Distribua coco ralado e os pedaços de chocolate pela massa. Asse em forno preaquecido por 30 minutos. Sirva quente.