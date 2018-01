Conheça os benefícios das bebidas vegetais

Cada tipo de bebida terá sabores e nutrientes diferentes, e é possível criar receitas em casa, sem adição de conservantes Foto: mc559/ Creative Commons

Ideais para pessoas veganas, alérgicas à proteína do leite de vaca e intolerantes à lactose, as bebidas vegetais são alimentos produzidos a partir de sementes ou cereais, como arroz, amêndoas, soja, aveia e linhaça. Cada tipo de bebida terá sabores e nutrientes diferentes, e é possível criar receitas em casa, sem adição de conservantes.

A pesquisadora do departamento de Nutrição da Universidade de São Paulo (USP) Maria Carolina von Atzingen esclarece que as bebidas vegetais, quando enriquecidas com nutrientes pela indústria alimentícia, contribuem para o aumento da ingestão de fibras, vitaminas e minerais. "Além disso, contêm baixa quantidade de gordura saturada e são naturalmente isentas de colesterol", explica.

Não há restrição de idade para o consumo. A pesquisadora alerta, porém, que deve-se considerar a alimentação como um todo antes de trocar o leite tradicional pelas bebidas vegetais, para evitar déficits nutricionais. "200 ml de leite de vaca contêm 6,2 g de proteína, enquanto a mesma quantidade de bebida de aveia contém apenas 0,8 g", explica Maria Carolina. Por isso, é preciso tomar cuidado, principalmente, com a absorção de cálcio, que é melhor quando ingerimos leite e seus derivados.

Segundo a nutricionista Mariana Ferri d'Ávila, a bebida de amêndoas é a que tem os melhores benefícios para a saúde, pois tem alto teor de fibras e é rica em arginina, um aminoácido importante para a vascularização e a oxigenação do tecido muscular. O preparo pode ser feito em casa, mas as bebidas não industrializadas têm quantidades de vitaminas e minerais mais baixas. "Para aumentar o valor antioxidante, pode-se bater uma fruta vermelha ou adicionar cacau ou canela", ensina.

Além de terem vantagens nutricionais, as bebidas vegetais também podem contribuir para a beleza. "Por causa do alto teor de Vitamina E e de Selênio, as oleaginosas ajudam na melhora de aspectos dos cabelos, pele e unha. Esses alimentos também contêm Ômega 3, que ajuda a diminuir processos inflamatórios, como a tão temida celulite", garante Mariana.

Foto: jacquelina/ Creative Commons

Receita de bebida de soja:

Ingredientes:

1 xícara de chá de soja em grãos

1 ½ litro de água

Modo de preparo:

Escolha os grãos da soja e lave. Deixe os grãos de molho de um dia para outro. Escorra a água e lave novamente. Bata no liquidificador com água. Coe em um pano de prato. Coloque em uma panela e leve ao fogo médio. Após ferver, baixe o fogo e deixe cozinhar por mais 10 minutos. Depois de frio, coloque na geladeira. Para dar sabor, acrescente, durante a fervura, canela em pau ou baunilha.