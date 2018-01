Conheça os alimentos que ajudam a manter o bronzeado

Não basta apenas tomar sol e ter cuidados com a pele. Quem quer conquistar um belo bronzeado precisa prestar atenção também à dieta, pois muitos alimentos contribuem na busca por uma pele dourada.

“Os principais alimentos recomendados são os que contêm betacaroteno, que é provitamina A e auxilia na produção de melanina, o pigmento responsável pela cor”, afirma Salucha Dainez, nutricionista do Oba Hortifruti.

Alimentação também ajuda a conquistar o bronzeado ideal Foto: Pixabay

Segundo a especialista, o betacaroteno pode ser encontrado em alimentos como cenoura, batata doce, damasco, espinafre, brócolis, abóbora e mamão. Ela ressalta, entretanto, que o betacaroteno não deve ser consumido em excesso, pois pode deixar a pele com uma cor amarelada. “Não tem uma quantidade determinada. Varia de pessoa para pessoa. Mas se passar o dia comendo esses alimentos durante vários dias seguidos, pode acontecer”, esclarece.

O licopeno, presente no tomate, na melancia e na goiaba, ajuda a intensificar o bronzeado enquanto resguarda a pele dos raios solares e protege contra a vermelhidão. “O licopeno ajuda, mas é importante passar protetor solar”, alerta a nutricionista.

Outras substâncias que contribuem com o bronzeado são: a vitamina E, que está no amendoim, castanhas, nozes e azeite de oliva, e é antioxidante, e também o ômega 3, presente nos peixes e na chia, e é anti-inflamatório. Salucha indica que esses alimentos podem ser incluídos na dieta rotineira, mas devem ser consumidos entre 5 e 7 dias antes de tomar sol para que tenham o efeito desejado.

Confira a sugestão de cardápio da nutricionista Salucha Dainez para turbinar o bronzeado:

Café da manhã

2 fatias de pão integral com 1 fatia de queijo fresco

½ Mamão papaia com 1 colher (sopa) rasa de granola

Lanche da manhã

1 colher (sopa) rasa de mix de oleaginosas (castanha do pará, amendoim, castanha de caju, amêndoas)

1 copo de iogurte com 1 colher (sopa) rasa de chia

Almoço

1 colher de servir de arroz integral

1 colher de servir de feijão

1 filé grande de peixe grelhado

2 colheres (sopa) de mix sauté (mandioquinha, cenoura e vagem)

Salada de tomate e pepino com limão à vontade

200 ml de suco de laranja com acerola

Lanche da tarde

1 torrada

1 colher (chá) de patê de sardinha com iogurte

200 ml de suco de abacaxi com hortelã

Jantar

1 colher de servir de nhoque de batata doce com espinafre

1 filé médio de frango grelhado

Salada de alface e rúcula à vontade

½ copo de gelado de manga e maracujá com pistache

Ceia

1 banana com 1 colher (sopa) rasa de aveia

1 fatia de queijo fresco

Confira as receitas sugeridas pela nutricionista Salucha Dainez para ajudar a manter o bronzeado em dia:

Gelado de manga e maracujá

Ingredientes

2 mangas maduras cortadas e congeladas

100g de polpa de maracujá congelada

300 ml de iogurte natural congelado

1 colher (sopa) de calda de agave

Pistache a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, processe a manga, a polpa de maracujá, o iogurte e o agave. Coloque em uma taça e salpique pistache por cima.

Nhoque de batata doce e espinafre

Ingredientes

3 batatas doces

1 maço de espinafre

1 ovo

Farinha de trigo integral até dar o ponto da massa

Sal a gosto

Modo de preparo

Asse as batatas no forno até ficarem macias. Retire a casca com auxílio de um garfo e amasse-as formando um purê. Em uma panela, cozinhe o espinafre e depois bata as folhas no liquidificador com o ovo até obter uma massa mole. Junte essa massa ao purê de batata, adicione sal a gosto e a farinha de trigo até obter uma massa homogênea. Faça rolinhos e corte os nhoques. Coloque-os para cozinhar em água fervendo, quando subirem estão prontos. Retire-os da água e sirva com molho de sua preferência.

Patê de sardinha com iogurte

Ingredientes

1 lata de sardinha em conserva

½ cebola picadinha

2 colheres (sopa) de iogurte natural

1 colher (chá) de suco de limão

1 colher (chá) de mostarda

Sal a gosto

Cheiro verde fresco a gosto

Modo de preparo

Retire as espinhas das sardinhas. Com um garfo, desfaça um pouco as sardinhas e adicione os outros ingredientes. Mexa bem obter uma pasta. Salpique o cheiro verde e deixe na geladeira por algumas horas antes de servir.