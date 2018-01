Conheça mais sobre o 'Alzheimer canino'

Os sintomas mais apresentados são a alteração do sono, que pode variar de sono excessivo até ausência de sono; desorientação; vocalização; dificuldade no reconhecimento de locais e pessoas; impaciência ou em alguns casos podem apresentar agressividade momentânea; ausência de resposta a comandos simples; "Em alguns casos, chegam a apresentar agressividade com membros da casa, e defecar e urinar em locais não apropriados", conta Carla; ela ressalta que a percepção da doença se dá justamente através das alterações comportamentais do animal

Foto: Pixabay