Como alimentar crianças que rejeitam refeições saudáveis?

Pais devem introduzir diferentes alimentos desde os primeiros anos de vida da criança. Foto: Pixabay

Todo mundo conhece aquelas pessoas que não comem muitas coisas, que escolhem muito, que tem um 'paladar fresco'. Quem apresenta esse tipo de comportamento é definido como comedor seletivo e isso geralmente tem início na infância.

É comum que pais e mães levem aos médicos sua preocupação sobre a rejeição de seus filhos a alimentos mais saudáveis, principalmente frutas, verduras e legumes. A nutróloga do Hospital do Coração de São Paulo, Daniela Gomes, dá conselhos para lidar melhor com esse problema e evitar que a criança cresça com esse paladar seletivo. Ao excluir muitos alimentos da dieta, a pessoa pode sofrer com a falta de nutrientes essenciais para o corpo, o que pode causar doenças e problemas futuros.

"Ao contrário dos adultos, os pequenos estão em fase de experimentação, ainda não têm preconceito contra qualquer tipo de alimento. Por isso não se deve forçá-los a comer, nem fazer chantagem ou trocas, o ideal é oferecer várias vezes o mesmo alimento", informa a nutróloga.

Mas nada de oferecer alimentos industrializados diante das recusas da criança. "Alguns pais preferem oferecer uma bolacha recheada ou um chocolate para não deixar a criança passar fome. Trata-se de um equívoco recorrente até pela correria do dia a dia que acaba por tornar a situação mais complicada", avisa.

A solução é apresentar os pratos de formas diferentes, preparar os pratos de formas diferentes - assado, grelhado, cozido, com diferentes acompanhamentos -, usar temperos variados e até incluir as crianças na hora de preparar alimentos. Deixar os pratos divertidos também ajuda, por exemplo, fazer 'carinhas', florzinhas ou outros desenhos com legumes e verduras deixa o prato mais apetitoso para os pequeninos. Uma boa dica é abusar das cores dos alimentos. "Se a carne em pedaços não agrada, opte pela moída na forma de hambúrguer. Beterraba e cenoura são ótimas para dar cor aos sucos", Daniela exemplifica.

Além da seletividade à mesa, os comedores seletivos costumam pular refeições e ter intolerância a diferentes consistências. "É importante que os pais aprendam a lidar com esse hábito justamente para que os pequenos não se tornem adultos seletivos - problema que, no futuro, pode predispor a quadros de obesidade", alerta a profissional.