Coaching nutricional propõe amparo para quem quer emagrecer

Casos de quem procura um nutricionista para começar uma dieta ou reeducação alimentar e abandona as instruções do profissional no meio do caminho são frequentes. Para tentar evitar esta evasão, surgiu o serviço de coaching nutricional, que tem como proposta amparar quem quer emagrecer ou ter uma vida saudável, auxiliando também na parte psicológica.

O coach cuida também do psicológico, para o paciente não abandonar a dieta Foto: Boston Public Library/Flickr

A diferença entre o coach e o nutricionista é que, além da parte técnica em relação à nutrição, o “treinador” cuida também da parte psicológica e da autoestima do paciente para que ele não desista da dieta no meio do caminho. Para isso, o ideal é identificar metas e mudar hábitos.

Em entrevista ao programa Rota Saudável, da Rádio Estadão, a nutricionista e coach Talitta Maciel conta que o primeiro passo é identificar e desconstruir alguns pensamentos sabotadores do cliente. “Se a pessoa quer chegar a uma meta e não sabe como, então vamos trabalhando o passo a passo e ela vai se descobrindo, vai entendendo como é o relacionamento, principalmente na questão da alimentação”, diz Talitta.

De acordo com a nutricionista, as sessões são semanais e duram cerca de uma hora e meia. Durante o processo de coaching, a proposta é estimular o autoconhecimento e o desenvolvimento de um plano de ação para a próxima semana. A tarefa do coach é absorver as informações dadas pelo cliente e desafiá-lo com questões e perguntas, para um momento de reflexão sobre quais são suas necessidades e onde pode mudar para melhorar. “A ideia é ter planejado que na segunda-feira, por exemplo, ela vai cumprir tal meta, ela vai ter de fazer tal ação. E todas essas ações, amarradinhas, vão aproximá-la da meta dela, que é o emagrecimento”, conta.

Entretanto, a nutricionista alerta que o coaching não deve ser confundido com a terapia ou com o tratamento psicológico. Caso o problema do paciente seja mais complexo, o coach encaminha o caso para um psicólogo, que vai ajudar para que as metas sejam alcançadas. Sendo assim, o trabalho é conjunto entre os dois profissionais. “Um trabalho não substitui o outro”, reforça Talitta.