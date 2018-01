Cientistas descobrem substância capaz de barrar pensamentos indesejados 

"Com uma expressão bem variável, a ansiedade é marcada por preocupação excessiva, medo desproporcional e tensão antecipatória, associados a uma gama extensa de sintomas físicos", diz o neurologista Leandro Teles, da Academia Brasileira de Neurolobia. No fim de ano, isso pode se intensificar. "A aproximação do final do ano é um período de vulnerabilidade para muitas pessoas", explica. Veja dicas, apontadas pelo especialista, para combater a ansiedade de fim de ano

Foto: Michael Clesle / Creative Commons