Nessa época do ano, o excesso de consumo de chocolate por uma grande parcela da população, principalmente crianças, preocupa: o alto valor calórico e a característica viciante tornam o chocolate um vilão das dietas e veto absoluto pela maioria dos pais antes da refeição. O desejo de comer chocolate se explica, além do sabor, por estimular a produção da serotonina neurotransmissor que melhora o humor e traz a sensação de bem-estar e prazer, esclarece Camila Giacomini, nutricionista do Hospital São Luiz Morumbi.

Felizmente, comer chocolate também traz benefícios à saúde. O mais estudado é o efeito protetor de doenças cardiovasculares devido à presença de flavonoides no cacau. Eles melhoram o fluxo sanguíneo, ajudam na prevenção de coágulos, auxiliam no combate aos radicais livres, o que retarda o envelhecimento precoce. Há ainda estudos que relacionam o chocolate à melhora da sensibilidade à insulina e controle da pressão arterial, relata a nutricionista.

Mas se o lado bom do chocolate está no cacau, é preciso tomar cuidado com o tipo de chocolate consumido, uma vez que nem toda variedade traz as mesmas vantagens (veja a galeria).