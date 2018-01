Chá fortalece o sistema imunológico e diminui o risco de inflamações

'Os chás comprovadamente ajudam a prevenir o câncer, regulam a pressão arterial e possuem boas quantidades de flúor, saudável para os dentes, e vitamina C, que diminui a propensão a infecções' Foto: eiji ienaga/ Creative Commons

Desde a Antiga China, há relatos que provam a utilização de chás como substâncias benéficas à saúde. Dentre as propriedades da bebida, o que uma das principais características é o fortalecimento do sistema imunológico, o que diminui a propensão do organismo a inflamações.

Em entrevista ao programa Rota Saudável, da Rádio Estadão, a especialista em chás e tea blender Carla Sauressig afirma que a bebida é recomendável principalmente em casos de doenças crônicas. “Temos diversos estudos de universidades pelo mundo que comprovaram a eficácia dos chás no combate aos processos inflamatórios”, relata.

Dentre os tipos de ervas que mais auxiliam o trabalho do sistema imunológico, a especialista diz que “os chás com gengibre são extremamente indicados para tratar inflamações. É possível misturá-lo ao chá verde, por exemplo, que possui uma alta quantidade de antirradicais livres e, por isso, é um grande protetor e incentivador da parte imunológica do organismo”.

Uma das inflamações mais comuns do mundo, a enxaqueca, também pode ter seus efeitos diminuídos com a ingestão da bebida. “O chá de Rooibos (erva proveniente da África do Sul) com gengibre traz efeitos maravilhosos no tratamento dessa doença, que é crônica. É muito indicada por profissionais da área”, diz.

Entretanto, para tratar a enxaqueca, Carla diz que a ingestão de chás deve ser acompanhada por outros cuidados. “Não se deve consumir cafeína, e isso também inclui os chás verdes, ricos na substância.

Além disso, os adoçantes também podem agravar o quadro de enxaqueca”, explica.

Além de auxiliar o sistema imunológico, a bebida também atua em benefício de outras áreas do organismo. “Os chás comprovadamente ajudam a prevenir o câncer, regulam a pressão arterial e possuem boas quantidades de flúor, saudável para os dentes, e vitamina C, que diminui a propensão a infecções”, verifica a especialista.