Ceia de Natal: o que fazer para evitar excesso de sódio e açúcar dos alimentos

Uma fatia de panetone tem açúcar suficiente para um dia inteiro de atividades, alerta nutricionista Foto: Divulgação

A esbórnia alimentar na ceia é um dos pilares da comemoração do Natal ao lado de decoração e presentes. Embora a mesa farta na companhia de amigos e familiares seja um convite a se livrar de restrições, alguns alimentos tipicamente consumidos nessa época podem extrapolar as recomendações limite de ingestão de sódio e açúcar.

“Não há dúvida que os embutidos são os campeões de sódio”, elege Durval Ribas Filho, médico nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN). A resolução da Anvisa nº 24/2010 considera quantia igual ou acima de 400 miligramas de sódio por 100 gramas do alimento uma quantidade excessiva.

Os embutidos têm até três vezes o valor limite. No caso da tábua de frios petiscada antes da ceia, 100 gramas de salame contêm 1.574 miligramas de sódio; mortadela, 1.212 miligramas; e presunto 1.021 miligramas, segundo a Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Unicamp (NEPA).

Prato principal, os perus congelados têm até 711 miligramas por porção de 100 gramas, então também excedem o valor máximo recomendado. “Carnes prontas para colocar no forno geralmente vêm com tempero feito, rico em glutamato monossódico [aminoácido realçador de sabores], que contribui para o desenvolvimento de hipertensão arterial", alerta Juliana Lopez, nutricionista e mestre em Ciências do departamento de Fisiologia da Nutrição da UNIFESP.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário de sal não deve ultrapassar 5 gramas, o que equivale a 2 gramas de sódio (ou 2.000 miligramas, para facilitar a conta). Ou seja, apenas três fatias de mortadela somadas ao peru da ceia podem estourar a cota do dia.

“Não é recomendável abolir a censura, nem ter neura. Tem que ter um meio-termo”, aconselha o presidente da ABRAN. Aos hipertensos, em vez de evitar por completo alguns alimentos, ele recomenda uso de sal light ou diet, que diminui em 50% a quantidade de sódio.

Frutas cristalizadas também pedem moderação, pois são as “campeãs” na categoria de concentração de açúcar dos alimentos natalinos, segundo Ribas. Apesar de serem frutas, o nutrólogo explica que, no processo de cristalização, retira-se água e se adiciona açúcar e conservantes a elas.

Juliana chama atenção aos panetones, refrigerantes e sucos de caixinha. “Uma fatia de panetone tem açúcar suficiente para um dia inteiro de atividades, até dois”, explica. Segundo a Anvisa, a partir de 15 gramas de açúcar por porção é um valor excessivo, e a OMS recomenda ingerir no máximo 30 gramas por dia (equivalente a duas colheres de sopa).

“O problema é que não conseguimos descobrir nesses alimentos o quanto eles têm de açúcares, pois a embalagem não informa”, nota Renata Padovani, nutricionista do NEPA/UNICAMP. Isso porque não faz parte do rótulo nutricional obrigatório estabelecido pela Anvisa ter essa informação. “E o excesso de açúcares faz com que consumamos menos micronutrientes.”

Cuidados. Hipertensos devem ter atenção redobrada, pois descuidos na ingestão de sódio podem desencadear a hipertensão em curto prazo (quase imediatamente), diz Renata. Ribas é categórico: diabéticos, quem tem resistência insulínica e tendência a desenvolver diabetes e obesidade não podem abolir a censura alimentar nessas semanas do fim do ano. “Se a pessoa normalmente se controla e de repente exagera tudo, pode piorar o quadro pré-diabetes e isso é irreversível”, avisa.

Mesmo quem não sofre desses males sente as consequências do abuso na saúde, como o ganho ponderal de 2 a 4 quilos pós-festas, segundo o nutrólogo. O aumento no consumo de sódio também favorece a retenção de líquidos, piorada pela ingestão de álcool, que inibe o hormônio antidiurético, favorece a diurese e, portanto, a desidratação.

“Tomar muita água é fundamental e passa despercebido, principalmente se a pessoa estiver na praia. Com o suor, se perdem minerais essenciais como magnésio e potássio. Se você tem sede, já passou da hora de tomar água”, explica ele.

A mesa cheia de delícias não é a única culpada pelo desequilíbrio. Juliana lembra um comportamento comum à data: não comer o dia todo para “poder” exagerar mais tarde. O que acontece, na prática, não é uma compensação, mas sim um descontrole. “Não é nem falta de força de vontade. Quando se fica muito tempo em jejum ou restrição alimentar, nossos neurotransmissores orexígenos [estimulantes de apetite] são liberados em maior quantidade e temos um episódio de compulsão alimentar”, desmistifica.

Para contornar esses problemas e aproveitar os prazeres da ceia natalina, veja abaixo algumas dicas dos três especialistas consultados: