Câncer na língua: entenda a doença que atingiu Bruce Dickinson

Dono de uma voz que marcou sucessos do heavy metal como The Number of the Beast e Fear of the Dark, Bruce Dickinson foi diagnosticado com câncer na língua um pouco antes do Natal, após passar por exames de rotina, segundo informou o site oficial da banda nos últimos dias. Mas você já tinha ouvido falar dessa doença?

O vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson Foto: Divulgação

O câncer da cavidade oral, que inclui a parte exterior (lábios) e interior da boca (inclusive língua), não é o mais incidente no Brasil, mas isso pode variar de região para região.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Sudeste, por exemplo, a doença é a quarta mais comum, se desconsiderados os tumores de pele não melanoma, também muito frequentes. O órgão estima que, em 2014, serão diagnosticados 11.280 novos casos em homens e outros 4.010 em mulheres.

O problema é mais comum em fumantes, pessoas que abusam de álcool, que não fazem a higiene bucal corretamente ou já tiveram infecções ligadas ao vírus HPV que, aliás, é o principal fator de risco em adultos jovens, conforme o Inca. A boa notícia é que a mudança de hábitos e o aumento da ingestão de frutas e vegetais tem mostrado uma diminuição do risco para a doença.

Como suspeitar?

Fábio Kater, oncologista do Centro de Oncologia do Hospital 9 de Julho afirma que aftas, lesões esbranquiçadas ou avermelhadas que não regridem em até duas semanas devem ser investigadas por um especialista. "Mau hálito e dor também podem indicar a necessidade de investigação", observa. Para o especialista, o tratamento costuma ter bons resultados quando a doença é diagnosticada precocemente.

Consultoria Hospital 9 de Julho