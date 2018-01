Câncer de pele deve ser o campeão de diagnósticos no Brasil

O Ministério da Saúde atualizou a projeção de incidência de diversos tipos de câncer na população brasileira. Assim como em anos anteriores, O câncer de pele não melanoma - tipo menos grave da doença - deve ser o campeão de diagnósticos, por ser o de maior incidência no País. Dos 576 mil novos casos que devem ocorrer neste ano e no próximo, 182 mil provavelmente serão desta variação.

Para amenizar a chance de engrossar o índice do Ministério da Saúde, a dica mais preciosa dos especialistas ainda é evitar o contato com o sol nos horários de maior radiação solar, entre 10h e 16h. Durante todo o dia também é fundamental usar filtro solar, que deve ser aplicado 20 minutos antes da exposição ao sol - para que seja absorvido -, e reaplicado a cada três horas. "O maior problema para quem não se protege é o risco de ter melanoma - câncer de pele mais agressivo e nem sempre com bom prognóstico", explica a dermatologista do Hospital Nove de Julho, Patrícia Fagundes.

Para garantir uma pele saudável, o ideal é fazer acompanhamento anual com um dermatologista para verificar a evolução de pintas e manchas. Em caso de suspeitas, vale utilizar a regra do 'ABCD', recomendada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, para pintas que, repentinamente, apresentem:

A - Assimetria: trace um sinal de + imaginário em cima da pinta ou da mancha. Os quatro lados precisam estar divididos simetricamente

B - Borda: deve ser constante, sem grandes variações ao longo da pinta

C - Cor: a cor deve ser uniforme

D - Dimensão: pintas não aumentam de tamanho

Também é preciso ligar o sinal de alerta ao perceber novas manchas na pele."Na fase adulta já apresentamos a maioria das pintas que teremos no corpo. Pintas novas ou mudanças em pintas antigas devem ser mostradas a um dermatologista", salienta Patrícia.

O diagnóstico precoce pode ser crucial, daí a importância de procurar um médico ao menor sinal de anomalia. De acordo com a dermatologista, a maioria dos cânceres de pele é de fácil tratamento, mas, se o diagnóstico for de melanoma, a rapidez é fundamental para minimizar os riscos graves à saúde.

Consultoria: Hospital Nove de Julho