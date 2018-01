Café e chocolate reduzem chance de doenças cardíacas

Atenção: não é todo o tipo de chocolate que traz benefícios. O alto índice de cacau é um fator importante Foto: Pixabay

TURIM (ANSA) - Amantes do café e do chocolate podem comemorar. Segundo uma nova pesquisa, o consumo dos dois produtos trazem efeitos positivos ao coração e reduzem as chances de desenvolver doenças cardíacas. Segundo Sebastiano Marra, diretor do departamento cardiovascular do hospital Maria Pia, em Turim, na Itália, os efeitos positivos do café acontecem "a longo prazo" e que "quatro ou cinco xícaras por dia" são suficientes para reduzir a aparição de alguma doença cardíaca.

O médico ainda revelou que ao analisar os dados de mais de 10 mil pessoas que tomam café diariamente, foi confirmado que eles passaram a dormir melhor e tiveram menos crises de ansiedade.

"O grão de café é a substância mais antioxidante que existe na natureza", revelou ainda Marra com base no estudo.

Já sobre o chocolate, dados análogos foram encontrados para pessoas que consumiam, com muita frequência, chocolate com 85% a 90% de cacau.

A cidade de Turim hospedará um evento internacional de cardiologia entre os dias 27 e 28 de outubro. Nele serão debatidos as inovações na área e novos tipos de prevenção contra doenças cardíacas. (ANSA)