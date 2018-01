Veja dicas de como melhorar a alimentação das crianças

O blog Pequeno Gourmet ajuda os pais na alimentação dos filhos Foto: 3217138/Pixabay

No período da infância, é muito comum que as crianças comam sempre os mesmos alimentos ou tenham dificuldade em experimentar novos sabores, e portanto, se tornem os "comedores seletivos". "Eu fui uma criança com paladar muito seletivo, não gostava de provar nada", conta a economista de formação e hoje blogueira fascinada por gastronomia, Camila Verdeja, 36, que idealizou o projeto Pequeno Gourmet com o objetivo de facilitar a vida dos pais quando o assunto é a alimentação dos filhos.

A ideia do blog surgiu apenas depois da maternidade, quando a criadora do projeto decidiu que Santiago, seu filho de 4 anos, não teria a mesma alimentação da mãe. O hábito alimentar seletivo é extremamente prejudicial à saúde das crianças, pois pode provocar problemas nutricionais e emocionais graves.

"A deficiência nutricional variada ocorre dependendo do que a criança come e do quanto a dieta dela é monótona", afirma Cesar Augusto Tavares Moreira, pediatra de São Paulo. Ele ainda explica que um ambiente tenso, principalmente nos horários de refeição, pode ocasionar situações de ansiedade, não só para os pais, mas também para as crianças.

A partir disso, o Pequeno Gourmet listou 5 dicas para iniciar este processo de maneira agradável e saudável. Confira!