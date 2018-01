Barulho para dormir: podcasts e playlists ajudam a pegar no sono

Considerado precursor dos podcasts de ninar, o 'Sleep With Me' é como ouvir um professor chato logo cedo depois de uma noite mal dormida. Se você vai para a faculdade, normalmente é porque se interessa pelo assunto das aulas, não é? Mas, ao mesmo tempo, tem horas que é difícil se manter acordado. O criador e narrador Drew Ackerman, ou Scooter, discorre sobre um assunto por episódio. O tema em si costuma ser interessante o suficiente para chamar a atenção dos ouvintes, mas Ackerman o transforma em algo hipnotizante e chato o suficiente para te fazer dormir. Enquanto fala sobre um assunto sério, faz parênteses e vai longe para incluir outras histórias no meio. As pausas marcam o ritmo lento da narrativa, que faz dormir de verdade (cinco estrelas no iTunes, testado e aprovado por repórter do E+). - Em inglês.

