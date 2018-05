Banco de sangue do Rio cria campanha com influenciadores digitais

Estoque do Hemorio, no Rio de Janeiro, está em baixa Foto: Pixabay/@Big_Heart

Com o intuito de incentivar a prática da doação de sangue entre os jovens, o Hemorio, banco de sangue do Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro, criou uma ação com artistas e youtubers chamada #TrocoLikesPorSangue.

A iniciativa chama as pessoas a doar sangue e garante que os que publicarem uma foto do gesto com a hashtag da campanha terão sua foto curtida por influenciadores digitais.

“Quem começa a doar sangue ainda jovem, sente mais cedo a emoção de salvar uma vida e tem mais chances de se tornar um doador fidelizado. Esperamos a adesão em massa dos jovens cariocas à campanha”, disse o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim, ao site estadual.

Entre as personalidades que apoiam a causa estão Mariana Rios, Isabella Santoni e Rhaisa Batista.

O site do banco de sangue informa que o estoque está em baixa e que apenas 2% da população doa sangue regularmente. A campanha visa aumentar a doação especialmente entre as pessoas de 16 a 29 anos que, em 2017, representaram 37% dos doadores. Menores de idade precisam de uma autorização especial para doar (clique aqui).