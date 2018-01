Aprimore os cuidados com sua pele

O carnaval termina e o ano começa de fato. É hora de colocar em prática, definitivamente, as promessas e resoluções para 2015. É também, o período perfeito para renovar sua rotina de cuidados da pele. O ar seco e aquecido torna a pele opaca e escamosa e o brilho do verão começa a desaparecer. Se você usa em abundância os mesmo produtos ano após ano e quer mudar, continue lendo. Pedimos a três especialistas da área de cuidados da pele, na Carolina do Norte, conselhos para as leitoras que pretendem mudar um pouco sua rotina.

O importante é comprar produtos de fontes confiáveis Foto: Pedro Ribeiro Simões/Creative Commons

A Dra. Elizabeth Rostan é dermatologista da Charlotte Skin and Laser, o Dr. Brooke Jackson é dermatologista e professor de dermatologia na UNC School of Medicine em Chapel Hill. Rhonda Green é esteticista e especialista em make-up num estúdio em Selwyn Avenue.

Defina o seu objetivo. Se os seus problemas são mínimos - pele seca ou uma pequena erupção de acne que ocorre ocasionalmente - então não há problema em tentar a sorte com produtos que dispensam receita médica. Num prazo de duas a três semanas você saberá se os produtos estão dando resultado, diz Rostan.

Quem necessita de produtos mais potentes para por fim a danos provocados pelo sol, ou reduzir rugas, talvez prefira economizar tempo e dinheiro na busca de produtos perfeitos, visitando um dermatologista ou um esteticista formado que irá escolher exatamente os produtos e procedimentos que ajudarão.

"Você tem de ser muito claro quanto ao seu objetivo. Às vezes a pessoa tem uma expectativa à qual um produto talvez não corresponda", disse Jackson. "Se você tem 50 ou 60 anos e jamais fez alguma coisa pela sua pele não adianta você olhar para um pote de hidratante e achar que ele será ótimo para você, Quanto mais você necessita, maior a possibilidade de que precisará se submeter a alguns procedimentos".

"O que funciona para sua irmã ou uma colega de trabalho pode não funcionar para você", disse Jackson. "Você teria de ter a mesma tolerância no caso de produtos para a pele". Crie uma rotina em torno do seu modo de vida, mas pense em adicionar algumas medidas novas.

Mães muito ocupadas ou mulheres com horários rígidos de trabalho não têm tempo para realizar um programa de 10 passos toda noite, mas há alguns componentes que toda a mulher deveria ter em seu arsenal de produtos para cuidados da pele. Um produto de limpeza facial suave é um deles, e também um hidratante completo. Pense em comprar dois hidratantes - um mais leve para os meses mais quentes e úmidos e um mais consistente para dias secos e frios.

É bom pensar também no Retinol e antioxidantes tópicos, caso ainda não use, diz Rostan. Produtos à base de retinol são vendidos sem prescrição médica para combater problemas como acne e rugas (aqueles que exigem receita, como o Retin-A, são muito mais concentrados), ao passo que os antioxidantes são mais preventivos, combatem os radicais livres ou moléculas que envelhecem a pele. E os peptídeos e fatores de crescimento usados para estimular a produção de colágeno e restaurar o tecido são produtos benéficos que as mulheres devem adicionar à sua rotina diária de cuidados da pele.

O importante é comprar produtos de fontes confiáveis, afirma Rostan. A fórmula deve ser quimicamente estável no recipiente e penetrar na pele de modo eficaz. Assim, mesmo que a bula do produto diga que ele contém um determinado ingrediente, não significa que ele será ativo em sua pele. Não se preocupe com fidelidade a marcas. Muitas empresas de produtos de cuidados da pele insistem para as clientes adquirirem uma linha inteira, dizendo que eles se complementam. O que não é verdade, dizem nossos especialistas. "É sonho de marqueteiro. Certamente é bom complementar e misturar um pouco. Não devemos ter medo de cruzar produtos".

Mas Rostan adverte que, se você possui um objetivo específico para sua pele, como reduzir o excesso de pigmentação ou acabar com a acne, é melhor usar todos os produtos incluídos no tratamento destinado a esse objetivo particular, "pelo menos pelo período de tempo prescrito", disse ela.

Gaste sensatamente. Tenha cautela com produtos caríssimos sem supervisão de um profissional formado ou que são vendidos como refis. As vendas diretas de linhas de produtos de tratamento da pele estão explodindo, mas Rostan diz que os clientes devem lembrar que as empresas estão "recrutando pessoas sem experiência no assunto. Não significa que os produtos são ruins, mas essas pessoas podem não estar bem informadas sobre tratamentos da pele".

A melhor relação entre qualidade e preço neste caso são normalmente procedimentos médicos como peelings químicos ou tratamentos a laser que dão resultado rápido e que costumam ter efeito mais duradouro se acompanhados de cuidados adequados com a pele. Depois disto, produtos com um componente químico que permanece mais tempo na pele, como o Retinol, é aplicado à noite e permanece até a manhã seguinte, devem representar seu maior gasto.

"Vejo mulheres que usam apenas Vaselina na pele ou sabão Dove e sua pele é perfeita. Eu digo a elas, 'não mudem nada'", diz Green. "Mas nem todas podem agir assim. A maioria precisa de um pouco de ajuda".

Aplicar US$ 150 numa escova de limpeza Clarisonic é ótimo", diz Jackson, "mas se o seu orçamento é mais apertado e você possui os US$ 150, eu aconselharia a comprar um tubo de Retinol que irá durar três ou quatro meses em vez do Clarisonic".

Aceite as mudanças. "Digo às pessoas que elas precisam reavaliar sua rotina de cuidados com a pele toda vez que há um zero (na sua idade). Tenho muitas pacientes que ainda adotam as mesmas coisas que usavam quando estavam com 15 anos. A cada ano que você fica mais velho sua pele ficará um pouco mais seca", disse ela.

Naturalmente grandes mudança que afetam os hormônios de uma mulher, como ter um filho ou quando ela entra na menopausa, exigem uma reavaliação dos cuidados com a pele. Mas mudanças são também necessárias quando as pessoas passam a viver num novo clima ou iniciam um programa de exercícios mais agressivo.

A esteticista Rhonda Green diz que as clientes que fazem "hot ioga" sempre estão às voltas com a pele mais seca e Jackson diz que mesmo um trabalho, como o que exige o uso de máscaras no rosto, podem causar erupções e outros problemas da pele que necessitam de ajuda.

Use protetor solar diariamente. Se ele ainda não faz parte da sua rotina diária, esta será sua primeira mudança em 2015, afirmam os quatro especialistas. Muitos hidratantes já vêm com fator de proteção, o que deve ser suficiente durante os meses de inverno, quando passamos mais tempo em ambientes fechados. Durante os meses mais quentes, quando os dias são mais longos e o sol é mais forte, um protetor solar é necessário, preferivelmente um com zinco e titânio que são bloqueadores não químicos, disse Rostan.

Tradução de Terezinha Martino