Adolescente morre após levar 'chupão' da namorada

Adolescente mexicano morre após levar "chupão" da namorada Foto: Reprodução

Um adolescente mexicano de 17 anos morreu após levar um "chupão" da namorada, na semana passada, conforme o site Info Noticias. Julio Macías González, da Cidade do México, se encontrou com a namorada de 24 anos à tarde e recebeu um forte beijo no pescoço. Horas depois, enquanto jantava com a família, o jovem começou a convulsionar. Os pais chamaram uma ambulância, mas o rapaz chegou sem vida ao hospital.

Segundo os médicos, a força da sucção provocou um coágulo de sangue no pescoço do jovem, que viajou pela corrente sanguínea até o cérebro e causou uma embolia cerebral.

Os pais não aprovavam o relecionamento, em razão da diferença de sete de anos de idade entre o casal, e culparam a nora, que está desaparecida.