Açaí pode ajudar no tratamento de doenças psíquicas, diz estudo

Açaí pode ajudar no tratamento de doenças psíquicas. Foto: Julia Rettmann/ESTADÃO

Mais uma boa notícia para quem gosta de açaí. Além de ser uma grande fonte de vitaminas e minerais, o fruto ainda pode ajudar no tratamento de doenças neuropsíquicas. Ao menos é o que indica um estudo feito pela Universidade Federal de Santa Maria (RS) em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas e a Universidade de Toronto, do Canadá.

De acordo com a pesquisa, no cérebro humano, o açaí atuaria como corretivo da disfunção mitocondrial que está associada a doenças como o transtorno bipolar e a esquizofrenia. A mitocôndria é uma organela que transforma substâncias como a glicose em energia. Quando ela não funciona direito, em vez de energia, ela gera calor e radicais livres, que causam inflamação.

Outros pesquisadores brasileiros já estudaram o poder anti-inflamatório do fruto, mas essa é a primeira vez que a investigação foi direcionada especificamente para testes com células semelhantes a do cérebro humano. A pesquisa foi publicada no periódico científico Oxidative Medicine and Cellular Longevity.

Nos testes, realizados em Toronto, essa disfunção foi simulada no laboratório e, ao aplicar o extrato de açaí, esses efeitos nocivos chegaram a ser revertidos em 80% a 90%, o que indica que o fruto pode ter efeitos terapêuticos em pacientes psiquiátricos. Com isso, ainda há uma forte expectativa que o açaí vire base de remédios psíquiátricos no futuro.