A escolha da bicicleta adequada

Conforme o ciclista se desenvolve dentro da atividade, deve buscar modelos superiores de bicicleta que acompanhem sua evolução Foto: Bob Mical/ Creative Commons

Na hora de realizar a compra de uma bicicleta, sempre ocorrem dúvidas que acabam confundindo o novo adepto ao ciclismo. As diversas opções de tamanhos, tipos e preços devem ser levadas em conta, pois uma escolha equivocada pode trazer problemas para a saúde do ciclista no futuro. Por isso, antes de adquirir uma bicicleta, é fundamental ouvir as orientações de um profissional da área ou de quem já pratica o esporte há mais tempo.

De acordo com o colunista do programa Rota Saudável, da Rádio Estadão, o preparador físico Aulus Sellmer, o primeiro fator que deve ser levado em consideração antes de comprar uma bike é o objetivo da atividade. “Temos bicicletas de R$ 1 mil e temos de R$ 30 mil. Se a aplicação será apenas para te locomover pela cidade, ou você está começando a prática, não há necessidade de gastar tanto dinheiro”, sugere.

Conforme o ciclista se desenvolve dentro da atividade, deve buscar modelos superiores de bicicleta que acompanhem sua evolução. “Eventualmente, o praticante pode adquirir a bike com sapatilha, que exige força tanto para empurrar o pedal para baixo quanto para puxá-lo para cima”, observa o especialista.

As dimensões também são fundamentais para que o exercício apresente um maior rendimento e não cause problemas para a saúde do atleta. “Se eu pego uma bicicleta emprestada de alguém que não possui o mesmo tamanho que eu, por exemplo, podem aparecer dores nas costas, dores nos ombros. Também é importantíssimo ajustar a altura do banco antes de subir no equipamento”, considera o preparador. “O mesmo vale para a hora da compra; é preciso escolher as medidas corretas para uma atividade confortável”.

Para não errar na hora da escolha, Sellmer indica o teste chamado de Bike Fit, que pode ser realizado em qualquer loja especializada. Segundo o colunista, “o exame consiste em subir na bicicleta e ter as medidas coletadas por um profissional, que te indicará o melhor tipo de equipamento”.