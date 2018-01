A vitamina D ou vitamina do sol é muito mais importante para o nosso organismo do que se pensa. Além de fortalecer os ossos, essa potente vitamina traz outros benefícios.

Uma pesquisa recente realizada pela Universidade Queen Mary de Londres e publicada na revista científica British Medical Journal mostra que suplementos de vitamina D poderiam poupar mais de 3 milhões de pessoas de resfriados ou gripes no Reino Unido a cada ano.

A principal função desta vitamina é regular a quantidade de cálcio e fosfato no corpo, que são vitais para o crescimento e manutenção de ossos saudáveis, dentes e músculos.

Em casos extremos, nos adultos, a deficiência de vitamina D pode causar graves dor nos ossos e musculares.

As principais fontes alimentares de vitamina D são os peixes e frutos do mar, como o salmão ou os mariscos.

Mas a melhor forma de obter a vitamina D é tomando sol. Isso porque ela é produzida pela pele quando a pessoa fica exposta diretamente no sol, sem protetor solar. Recomenda-se a exposição no início da manhã – antes das 10 horas – e final da tarde – após as 16 horas. Mas em caso de deficiência, pode ser que o seu médico recomende tomar suplementos de vitamina D.

Aproveite este clima ensolarado de outono para tomar um sol pela manhã ou à tarde. Passeios ao ar livre podem ajudar a repor sua dose diária de vitamina D e ainda pode dar uma forcinha para conhecer pessoas novas, compartilhar experiências e melhorar sua vida social. Lembre-se sempre de consultar um médico regularmente. Viva mais e melhor.