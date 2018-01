Hoje o meu convidado é o Dr. Ricardo Nahas, coordenador do Centro de Medicina do Exercício e do Esporte do Hospital 9 de Julho.

Uma grande diversão surge como alternativa para transporte saudável e rápido: a bicicleta. Mas, como tirar proveito daquela que um dia foi chamada de “magrela”?

A primeira pergunta a ser feita é: você sabe pedalar? Parece tarefa simples mas exige coordenação e equilíbrio que muitos não tem por não ter aprendido o movimento na infância. Claro que o “antes tarde do que nunca” se aplica aqui também, mas a tarefa pode ser difícil e exige treino antes da aventura pelas ruas das grandes cidades.

A escolha da bicicleta passa por dois caminhos: seu objetivo e seu bolso. As bicicletas para uso urbano devem ser leves, contar com um sistema de amortecimento, uma eficiente troca de marchas, selim (banco) confortável e boa regulagem, providências que o remetem diretamente ao seu bolso.

Já com a “bike” na garagem, vem a regulagem. Note que essa é feita individualmente, como no carro, que você deve acertar antes de iniciar a jornada. E como nesse, o ajuste começa pelo selim.

A altura do selim deve corresponder ao tamanho aproximado das pernas. Ficando em pé, com os dois pés calçados e apoiados no chão, meça a distância entre a região do períneo e o solo e, com o seu resultado, ajuste o banco. Sentado, o pedal deve ser apoiado sobre a parte mediana dos pés (ossos metatarsianos), ou seja, um pouco atrás do início dos dedos.

Preste bastante atenção ao seu posicionamento pois um erro nesse passo significará perda de eficiência e dor nas costas, quadris e pernas se o selim ficar mais alto do que deveria.

Com o selim mais baixo do que a medida correta, os transtornos tendem a se concentrar no joelho, mais especificamente na articulação da patela com o fêmur, pois o trabalho em flexão demasiada leva a sobrecarga desnecessária, além de menor eficiência da pedalada.

Sentado, acerte a altura do guidão. Deverá permitir acesso fácil dos controles, freio, buzina e marchas, mantendo os cotovelos em leve flexão e os ombros à frente discretamente.

O ritmo para as longas distâncias, como as percorridas nas grandes cidades, deve ser constante em número de rotações por minuto e depende da sua aptidão física atual. Variações podem levar a sobrecargas indesejadas e a lesões.

Por último, mas não menos importante, use todos os truques e acessórios para sua proteção, como capacetes, luvas, proteção para os ombros e cotovelos para eventuais quedas que são raras mas podem acontecer.

Lembre-se sempre que atividade física deve trazer alegria e prazer em primeiro lugar. Faça a escolha certa e seja feliz.