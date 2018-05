Hoje o meu convidado é o Dr. Ricardo Balsimelli, Acupunturista, Terapeuta Ayurveda e Médico Ortomolecular.

Estamos realmente presentes em tudo que fazemos no nosso cotidiano? Qual a qualidade da nossa presença nas atividades do dia a dia? Conseguimos não pensar no futuro? Por que estamos sempre nos julgando e achando que poderíamos ter feito algo diferente numa determinada situação que já passou? Estamos atentos aos nossos sentimentos e às nossas emoções? Por que estamos sempre estressados?

Como mudar esse padrão que nos domina há tantos anos e nos sequestra diariamente?

O primeiro passo é trazer a atenção para o presente – reaprender a se concentrar em uma coisa de cada vez, respirar e treinar a mente para o agora. Como fazer isso?

Provavelmente você já ouviu falar sobre mindfulness (meditação da atenção plena), cujos benefícios são cada vez mais visíveis nos diversos contextos da sociedade (profissional, pessoal, terapêutico etc): concentração/foco, regulação das emoções, redução de estresse e ansiedade; tratamento de compulsões, melhora nos relacionamentos interpessoais etc.

Mindfulness ajuda também a identificar e entender sentimentos que ameaçam nosso sistema de funcionamento físico, mental e emocional, como ansiedade, raiva, frustração, insegurança etc. Vale lembrar que, se cuidamos da nossa mente, estaremos cuidando da relação com o nosso corpo também – ele é extremamente sensível às menores centelhas de emoção que percorrem a mente.

À medida que envelhecemos, essa conexão emoção-doença fica mais próxima e mais evidente. Mais um motivo para incluir a prática de Mindfulness no seu dia e rever essa relação.

Como e por onde começar? Falaremos aqui no nosso próximo post. Viva mais e melhor.