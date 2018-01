“O brilho do meu dia chega com o sol. Abro a janela e minha casa é invadida de vez. Entra o sol, entra a vida, entra o ar, entra várias possibilidades”. Nesta frase, parte do poema “Manhã de sol”, o escritor Kleber Nunes descreve o seu sentimento em relação ao astro rei e dá a ele a conotação de vida.

Nossos avós já diziam que o sol é muito importante. “Mata bicho, tira coisa ruim, deixa as roupas branquinhas e traz muita alegria”. Já ouviram os mais velhos dizerem isso? Pois é. Além de todos os benefícios também faz bem à saúde, não é incrível ?

Hoje em dia é muito comum nos consultórios as pessoas se queixarem de cansaço ou de que quebram os ossos facilmente. Estas queixas podem ser sinal de falta de vitamina D também conhecida como a vitamina do sol.

A vitamina D é fundamental para a absorção do cálcio pelo nosso organismo e, sem ele, os ossos podem enfraquecer, quebrar e causar fraturas nas pernas, colunas, punhos ou costelas.

Com a vida moderna ficamos horas e horas dentro de escritórios, casas, shoppings e locais fechados. O que significa que não tomamos sol.

Mas este quadro pode mudar com um gesto simples: tomar de 10 a 15 minutos de sol por dia, de preferência antes das 10 horas da manhã. O ideal é tomar 3 vezes por semana vestindo roupas curtas como bermudas e camisetas e, o mais importante, sem protetor solar, pois o produto impede a absorção do raio ultravioleta pela nossa pele que é quem carrega a vitamina D, melhorando a absorção do cálcio deixando nossos ossos mais fortes.

As mulheres são as que mais sofrem com a perda óssea. Elas possuem mais chance de desenvolver a osteoporose, por exemplo, já que as mudanças hormonais vindas com a menopausa aumentam o risco de perda óssea. Muitas vezes é indicado um complemento de cálcio, mas é preciso visitar seu médico para que ele avalie seu caso e indique o melhor tratamento.

Mas se o sol nasce para todos e só não o vê quem não quer, então porque não adotarmos este hábito simples? Vou fazer um desafio: que tal todas as manhãs nos sentarmos na praça, no pátio do prédio ou até mesmo em nosso quintal ou varanda e não tomamos a dose diária e necessária de vitamina D? Além de “corados” ajudamos a fortalecer nossos ossos e enchemos nossos corações de alegria. Tome sol e viva mais e melhor.