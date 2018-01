Este final de semana mais de 7 milhões de estudantes estiveram em polvorosa por conta das provas do Exame Nacional de Ensino Médio , o Enem. Independente das polêmicas criadas com o conteúdo, o interessante é ver junto a essa multidão pessoas com mais de 60 anos prestando a prova para ingressar em uma universidade.

Dois tipos de “vovôs do Enem” me chamaram a atenção: os que já são aposentados e prestaram a prova para voltar a estudar e aqueles que, se passarem, pisarão em uma universidade pela primeira vez.

São alunos com uma bagagem enorme de vida e que se permitem uma nova chance de aprender, compartilhar e provar novas experiências.

O segundo grupo é, na minha visão, o que mais emociona, pois são idosos que não se deixaram abater pela idade para sonhar em ter um diploma universitário. Não conheço a história destes estudantes maduros, mas com certeza, devem ser histórias de quem sonha com uma vida melhor.

Pense nisso. Nunca é tarde para tentar e testar coisas novas, mesmo que você enfrente mais de 7 milhões de concorrentes, nada é impossível. O importante é nunca deixar de sonhar, mesmo que o sonho seja realizado mais tarde. Viva mais e melhor.