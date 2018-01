Quem acompanhou o noticiário nesta última semana pode ouvir e ver exaustivamente sobre diversas bandas de rock que vieram para o Brasil se apresentar. O festival mais badalado dos últimos dias foi o Rock in Rio que, como o nome mesmo diz, ocorreu no Rio.

Em São Paulo, por sua vez, bandas como Aerosmith, The Who e outras tantas também fizeram apresentações com recordes de público.

Mas algo entre as bandas famosas estrangeiras chama bastante atenção: a idade dos músicos. No The Who, por exemplo, Roger Daltrey e Pete Townshend, passam dos 70 anos e se apresentam com uma vitalidade incrível. O líder do Aerosmith, Steven Tyler, também na casa dos 70 parece um garoto no palco, segundo os espectadores do seu show.

Esses exemplos servem para ilustrar o quanto é importante fazer o que gosta, independentemente da idade. A música, a dança e a energia do público trazem alegria e satisfação pessoal, imprescindíveis para a longevidade. Mas, além disso, a genética e outras mudanças no estilo de vida contribuem e muito para viver mais e melhor.



Atividade Física – Já falamos aqui diversas vezes da importância de se exercitar. Caminhadas diárias e exercícios que fortalecem a musculatura são essenciais para uma vida mais saudável e longeva.

Alimentação equilibrada – Você que acompanha o blog sabe que eu não sou radical em minhas recomendações. Mas aumente o leque de frutas, verduras e comidas saudáveis em seu prato. Deixe os itens industrializados e a comida rápida para os finais de semana eventuais. Beba bastante água.

Controle de doenças crônicas – Pressão alta, diabetes e colesterol alto são inimigos de uma saúde em dia. Quem visita o médico regularmente, faz exames periódicos e faz uso correto de medicamos prescritos pelos médicos têm sempre menor chance de ter as doenças crônicas descompensadas e, assim, uma vida mais saudável.

Vida social ativa – Assim como os cantores internacionais fazem o que gostam, faça você também. Tenha um hobby, uma atividade extra ou até uma segunda carreira. Cultive seus amigos e mantenha uma vida social ativa. Aposto que sua saúde ganhará mais aplausos que um popstar internacional.

Vida emocional em dia – Procure sempre encarar a vida com otimismo. Uma das receitas para a longevidade é levar a vida de forma leve, sem pressão e feliz. Faça trabalhos voluntários, brinque como criança com seus netos e divirta-se. A vida pode ser tão interessante quanto um show de rock. Viva mais e melhor.