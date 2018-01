“Um velho calção de banho. O dia pra vadiar. Um mar que não tem tamanho. E um arco-íris no ar. Depois na praça Caymmi, sentir preguiça no corpo. E numa esteira de vime, beber uma água de coco”. Quem não escuta estes versos do poetinha Vinicius de Moraes e logo pensa no mar de Itapuã, com o sol que arde e ouvindo o mar?

O mar sempre traz sensação de plenitude, de amplidão e de que a terra pode ser infinita. Mas um estudo realizado pela universidade britânica University Exeter mostrou que o mar também pode ser bom – além da alma e do espírito – para a saúde.

Segundo os pesquisadores, o córtex pré-frontal do cérebro, área associada à emoção e autorreflexão, é ativado quando os sons do oceano são reproduzidos.

E a sensação de paz que temos na praia pode ser um resultado de alterações moleculares em nossos corpos. As ondas do oceano produzem íons negativos que aceleram a capacidade do nosso corpo de absorver oxigênio e equilibram os níveis de serotonina, substância química produzida pelo organismo relacionada ao bem-estar.

As praias reduzem os níveis de estresse e têm um efeito calmante. O som do mar pode desencadear memórias profundas ou sensações de relaxamento e segurança. O hormônio do estresse, o cortisol, é ativado quando ouvimos ruídos desagradáveis como tráfego e o ruído de avião. Quando ele é liberado, problemas de saúde como úlceras e doenças cardíacas podem ocorrer. O barulho calmante do oceano trabalha para diminuir os níveis de cortisol.

Além disso, o mar proporciona:

Esfoliação natural da pele

Melhora a circulação

Ajuda a perder peso

Aumenta a energia

Melhora a respiração

Agora que você sabe que o mar pode também te proporcionar mais saúde, corra, tire os sapatos e pise na areia branquinha. Viva mais e melhor.