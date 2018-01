Uma enquete realizada na Alemanha tentava extrair dos seus moradores o que eles consideravam felicidade. O cartaz da campanha dizia: O que é felicidade para você? Após ler, a pessoa deveria dar a resposta e participar de uma pequena pesquisa e ser agraciada com prêmios.

A resposta número 1 foi: “felicidade é ter um significativo aumento de salário”. É uma resposta bem óbvia em um momento de crise, onde os empregos são escassos e em um tempo em que as coisas são caras. Ter, claro, um aumento no salário poderia significar uma ponte para ter acesso a coisas e opções que o tornariam mais feliz.

A segunda, para surpresa dos organizadores, foi algo muito simples: “tomar café com bolo quentinho junto da família”. Este item é superinteressante e surpreendente, pois não diz respeito a dinheiro, a status e nem a grandes projetos. Basta valorizar algo que fazemos todos os dias. Isso realmente nos deixa muito feliz.

Ter saúde era a terceira resposta mais indicada pelos participantes. Surpreendentemente ela não veio em primeiro lugar, mas deveria. Ser saudável significa que você não sofre com dores, com limitações ou mesmo com internações hospitalares e nem com procedimentos invasivos. Saúde é o primeiro e único ponto que nos une, brasileiros, alemães e todos os povos. Sem ela ficamos incapacitantes, limitados e, por que não dizer, entristecidos.

Muitas vezes ter saúde não depende de nós. Mas, na maioria das vezes, sim. Trocar aquela comida gordurosa por opções saudáveis, começar uma atividade física, ter e compartilhar a vida com amigos, familiares, com certeza vai nos trazer momentos felizes.

A última resposta é a mais engraçada de todas, mas diz respeito a algo que deveríamos valorizar, o lazer. Para uma parcela dos alemães ter felicidade é “ganhar uma passagem para assistir à Copa do mundo”.

O índice criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) de

apontou a Noruega como o país mais feliz do mundo, seguida pela Dinamarca e Islândia. O Brasil ficou em 22º lugar e, já que estamos falando em Alemanha, esta ocupou a 16ª posição.

O mais legal desta pesquisa na Alemanha é que, dinheiro, convívio social, saúde e lazer são pilares importantes para a felicidade. Eu não abriria mão nem da passagem para a Copa do Mundo. E você? O que é felicidade para você? Viva mais e melhor.