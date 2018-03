Mário Quintana disse uma vez que o segredo não é correr atrás das borboletas, mas sim cuidar do jardim para que elas venham até você. Observo algumas pessoas ao meu redor tão dedicadas às plantas e vejo o quanto este cuidado com o jardim requer tempo, dedicação e carinho. Mas, percebo por outro lado que as plantas dão muitas alegrias aos jardineiros, especialmente quando um botão de flor se abre.

Pesquisadores de universidades que se dedicam aos cuidados com idosos mostram em estudos que a jardinagem traz benefícios tanto para adultos quanto para crianças. Essas pesquisas mostram uma particularidade: a jardinagem ajuda no tratamento a idosos com demência. Os benefícios seriam sensoriais como o contato direto com a terra, as cores brilhantes das flores, as texturas das plantas e, porque não a preocupação com um ser vivo.

O blog Senior Advisor publicou um texto mostrando que um estudo de 2012 sugeriu que a jardinagem pode ajudar as pessoas com demência porque estimula os sentidos, provoca memórias positivas, eleva o humor, melhora a atenção e reduz o estresse e o sentimento de dor.

Com tantos benefícios alguns pesquisadores já sugerem a atividade como um meio para ajudar na prevenção do Alzheimer e da perda de memória, antes mesmo de a pessoa chegar à terceira idade ou à melhor idade.

Veja alguns benefícios



– Alivia o estresse – mexer com a terra é uma atividade relaxante e ao mesmo tempo distrai.

– Passatempo – ter uma atividade requer uma certa disciplina e disposição, então dedique-se às plantas.

– Melhora a memória – quem possui uma plantação, seja de flores, plantas ou hortaliças precisa ficar atento ao tempo de folhagem, poda e replantio.

– Fornece alimento saudável – cultivar a própria horta, seja de verduras ou de temperos, ajuda a pessoa a ter uma consciência de uma alimentação mais saudável.

– Satisfação de ter criado algo – quem nunca ficou satisfeito ao ver um trabalho bem-sucedido? Isso vale também para uma planta que floresce. É muito gratificante.

Busque o tipo de flores e plantas que mais lhe agrada e mãos à terra. Quem sabe você pode ser agraciado com visitantes ilustres como borboletas e beija-flores em seu jardim particular. Viva mais e melhor.