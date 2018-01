Como o ano está novinho em folha, muitas promessas de ano novo é ler mais. Pensando nisso, quero compartilhar com vocês os benefícios da leitura. Além do conhecimento, ler é um bom hábito. Para quem já está na melhor idade e possui tempo livre, ocupa-lo com um bom livro é uma boa chance de fazer um exercício mental, reduzir a ansiedade e, ainda, se divertir.

Estudos mostram que pessoas que mantêm o cérebro ativo durante toda a vida com atividades cognitivas como a leitura possuem menores níveis da proteína beta amiloide, que está ligada ao Alzheimer. Essa proteína forma placas no cérebro e afeta a transmissão entre as células nervosas.

É sabido também que a leitura contribui para a memória já que ao ler um livro é preciso lembrar dos personagens, das histórias e dos nomes para acompanhar o enredo até o final. Uma das formas de ajudar nesse processo é participar de um grupo ou de um clube da leitura. Além de ser um ótimo exercício para o cérebro, participar desses grupos tem um importante componente social, já que você compartilha suas experiências com outras pessoas e ainda faz novos amigos.

Você pode ainda fazer parte de grupos de troca de livros o que também ajuda na questão financeira e ajuda a tornar o mundo melhor, contribuindo para o consumo consciente. Visite também bibliotecas, sebos e, se está familiarizado com a tecnologia, baixe no seu e-book alguns livros grátis.

Veja alguns benefícios da leitura:

• Exercita o cérebro

• Traz tranquilidade e reduz a ansiedade

• Dá conhecimento

• Amplia o vocabulário

• Boa memória

• Melhora seu pensamento crítico

• Ajuda na concentração e atenção

• Diverte e possibilita que você tenha novos amigos

Seja qual for a história da sua preferência, leia, compartilhe com seus amigos e familiares e use o livro também para se divertir. Viva mais e melhor.