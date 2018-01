Neste mês em São Paulo acontece um evento muito interessante chamado Risadaria. Trata-se de um festival

que engloba várias formas de humor na TV, cinema, exposições e peças de teatro. Este festival me lembrou que às vezes esquecemos uma receita básica para a vida: rir.

Uma pesquisa de uma universidade norte-americana afirma que o riso pode reduzir o risco de doenças cardíacas. O estudo separou dois grupos de pessoas que tinham sofrido um ataque cardíaco. O primeiro assistia a vídeos de humor durante 20 minutos, todos os dias e o segundo, não.

Um ano depois o grupo que assistiu aos vídeos registrou uma queda de 66% na proteína C-reativa, que demonstra o risco de problemas cardiovasculares. Por conta disso, os pesquisadores concluíram que as pessoas que riram mais tiveram o risco de problemas cardíacos reduzido significativamente.

Posso enumerar alguns benefícios de uma boa risada:

Relaxa, quando rimos nosso organismo descontrai

Reduz o estresse – enquanto o nervoso aumenta a pressão arterial, o riso diminui

Diminui a dor – o sorriso tem o poder curativo de esquecermos e até fazer desaparecer uma dor

Previne doenças – há estudos que mostram que o sistema imunológico se fortalece quando estamos felizes

Melhora a respiração e a memória – quando estamos aflitos mantemos uma respiração mais curta e, com isso, a oxigenação no cérebro fica comprometida. Com o sorriso ficamos mais descontraídos e respiramos de maneira mais adequada.

Atividade física – alguns especialistas comparam uma bela gargalhada a alguns minutos de exercício físico, já que envolve diversos músculos.

Muitas são as iniciativas de humor para pacientes internados nos hospitais e que, comprovadamente, ajudam na recuperação. O método implantado pelo médico Patch Adams, imortalizado no cinema pelo ator Robin Williams, ficou famoso ao implantar um método de atendimento aos pacientes baseado no humor.

Alguém já disse brilhantemente que o “riso é a menor distância entre duas pessoas”. Por isso, aproveite o festival deste mês de julho e dê muitas risadas o ano todo. Ria de si mesmo, ria da vida e ria das coisas boas. Viva mais e melhor.