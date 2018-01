Os celulares ganharam uma importância tão grande em nossas vidas que hoje é – quase – impossível viver sem eles. Tenho muitos pacientes que, embora tenham vivido em outra época, se renderam às novas tecnologias.

Não raro alguns deles chegam ao meu consultório contando novidades que aprenderam no mundo dos aplicativos, das redes sociais, dos bytes e gigabytes. Já falei aqui no blog tempos atrás que a as novas mídias podem, sim, unir pessoas e são importantes para contatar parentes e amigos que estão longe.

Alguns apps podem ser aliados para quem vive conectado: Ajudam a lembrar de pagar contas vencidas; Auxiliam a tomar o remédio na hora certa; Contam passos e mostram quantas calorias foram gastas no exercício físico; Mostram mapas do mundo inteiro e dão força para quem está perdido ou calculam a quantidade de água ingerida durante o dia.

Um deles me chamou a atenção recentemente: ajuda a pessoa a sorrir mais no dia. Claro que não precisamos de um aplicativo de celular para sermos felizes. Mas se, ao usar a tecnologia você se sente mais confiante, mais integrado na sociedade e mais feliz. Use-a. Aproveite que a nova geração é mais tecnológica e use os aplicativos para se aproximar deles, fazer novos amigos e se sentir mais próximo de netos, sobrinhos ou outros entes queridos. Viva mais e melhor.