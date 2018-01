É tempo de festejar. Na semana do Natal muita correria para comprar os últimos presentes, preparar a ceia para que tudo fique perfeito na “noite feliz”. Mas independente da convicção religiosa de cada um, é tempo para refletir sobre o Natal.

Natal significa, segundo o dicionário, o dia do nascimento ou onde se deu o nascimento. É uma palavra que vem do latim Natalis. Independente da etimologia, Natal pode significar o nascimento de algo.

Como médico posso afirmar que pode ser uma boa época para nascer de novo. Que tal começar aquela atividade física tão prometida ao logo de todo o ano? Começar a fazer as escolhas certas na hora da refeição, respeitando o colorido descrito pelos nutricionistas e que só nos fazem bem? E se começarmos, de fato, a passear mais, aproveitar mais as conversas com os amigos, vizinhos, família ?

Não é preciso esperar o dia 24 para fazer tudo isso. Natal pode ser hoje, amanhã e sempre. Podemos sim fazer de cada dia uma “noite feliz”, o que acha? Seja qual for sua religião, credo ou seita. Desejo que você tenha um Natal realmente feliz. Feliz para uma vida saudável e prazerosa. Vamos fazer o Natal agora mesmo? Viva mais e melhor.