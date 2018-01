O estudo Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem, do Ministério do Turismo, mostrou que nos próximos quatro meses do ano, 25,4% dos brasileiros acima de 60 anos pretendem viajar. A maioria (60%) deverá optar por destinos domésticos, segundo o levantamento.

Outro dado que chama a atenção é que 84% dos turistas da melhor idade têm optado por fazer o passeio acompanhados e apenas 15% disseram que deverão fazer a próxima viagem sozinhos.

Estes dados fazem parte de um projeto muito interessante do Ministério do Turismo chamado de Programa Viaja Mais Melhor Idade e que visa incentivar as pessoas com mais de 60 anos a viajar pelo Brasil.

Independente do seu destino, a mensagem aqui é: conheça novos lugares, faça novas rotas e encontre novas pessoas. Carlos Drummond disse certa vez que não conseguiria desejar muitas coisas às pessoas pois a lista seria muito grande, então resolveu desejar que a pessoa tenha muitos desejos. Essa é a minha prece para você: que você deseje muitas viagens e que seus destinos sejam inesquecíveis, pois quem viaja traz consigo conhecimento, experiência e novos desafios.

Vamos viajar? Viva mais e melhor.