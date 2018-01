Esses dias um anúncio de uma rede de supermercados alemã emocionou muitas pessoas, inclusive no Brasil, com um vídeo que se tornou febre nas redes sociais. O vídeo mostra um senhor passando a ceia de Natal sozinho em sua casa, quando resolve enviar uma carta aos seus filhos dizendo que ele havia falecido.

Chorosos e emocionados os três filhos adultos se encontram na casa do pai para um último adeus e são surpreendidos com uma mesa posta. A surpresa foi ainda maior quando perceberam que o senhor estava vivo e, com lágrimas nos olhos, disse: de que outra forma eu conseguiria reunir vocês aqui?

O anúncio termina com a frase “É hora de voltar para casa”.

Essa frase nos faz refletir o quanto esquecemos de voltar para casa, mesmo estando dentro dela. Voltar para casa, neste caso, significa estar perto de quem amamos. Voltar a fazer coisas que nos dão alegria, prazer e enchem nossos corações de felicidade. Um jantar em família, uma conversa demorada, uma brincadeira com os netos, a leitura de um livro enfim.

Neste final de ano quero propor a você o exercício de praticar a volta para casa no sentido de retornar às coisas boas da vida, aos momentos felizes com nossos familiares, amigos, vizinhos e pessoas próximas. O Natal é uma excelente oportunidade para fazer isso, mas podemos praticar a volta para casa o ano todo. Viva mais e melhor.