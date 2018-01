Este final de semana fomos rodeados de notícias sobre a infância por conta das comemorações do Dia das Crianças. Uma delas, no entanto, chamou a atenção: um asilo que é ao mesmo tempo uma creche.

Criado nos Estados Unidos, o asilo-creche é uma ideia muito interessante, pois reúne em um mesmo ambiente dois mundos totalmente diferentes. O de quem está no início da vida e de quem já viveu alguns anos.

O mais emocionante foi verificar o quanto os dois mundos interagem. As crianças sem preconceito algum e sem receio brincam com os idosos como se fossem da mesma idade. Os idosos, mesmo os com limitação de mobilidade, retribuem o carinho e voltam a ser crianças quando o assunto é brincadeira.

Do ponto de vista médico, digo que a interação e o convívio dos idosos com todas as faixas etárias são muito importantes para a saúde mental, psicológica e física. Um estudo publicado na revista científica “Applied Psychology: Health and Well-Being” mostra uma ligação direta entre felicidade e o estado de saúde das pessoas. O autor, o professor da Universidade de Illinois, Ed Diener, disse que a conclusão do levantamento é que o bem-estar subjetivo, ou seja, estar feliz com a vida, não estressado e não deprimido contribui para a longevidade e melhor saúde em populações saudáveis.

É sabido da ciência que o bom humor reduz os hormônios do estresse e aumenta a função imunológica do corpo. Sendo, assim o convívio com as pessoas e a interação com crianças e jovens é um santo remédio contra doenças. Por isso, minha dica é conviva mais com as crianças, com os mais jovens e com seus familiares. Viva mais e melhor.