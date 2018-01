Paulo é um homem de 60 anos, divorciado, que mora em Portugal há quatro. Sozinho em terra além-mar, fala com seus filhos, sobrinhos, irmãos e amigos diariamente pelas redes sociais. A paulistana Inês de 63 anos acompanha o desenvolvimento da neta – que mora no Rio de Janeiro – pelo Facebook. Sua filha posta fotos e vídeos diariamente a cada nova traquinagem da criança. Os 81 anos de Ana Maria não a impediram de aprender, ante a necessidade de falar com os netos no exterior (na Europa e Rússia), a mexer no whatsapp só para conversar com eles.

Esses três exemplos mostram o quanto a tecnologia pode unir as pessoas. O brasileiro que mora em Portugal estava em depressão até que as redes sociais permitiram que seu contato com seus entes queridos fosse diário.

Já falamos aqui neste blog que para ter longevidade é preciso fazer amigos e compartilhar. Pessoas com mais de 60 anos normalmente têm mais tempo ocioso e, para quem está longe, utilizar ferramentas como Facebook, Skype e Whatsapp podem ser a saída para burlar a solidão. O bate-papo virtual não substitui de maneira alguma o convívio familiar e pessoal, mas pode ser de grande valia nos casos em que os parentes queridos estão muito longe, como no exterior. Também podem gerar novos assuntos, novos amigos, novos horizontes.

Ter qualidade de vida é também estar por dentro das novidades, não ficar de fora. Muitos pacientes reclamam no consultório que se sentem solitários.

Minha dica sempre é: se conectem com a vida e, principalmente, com a sua saúde e se pra isso as redes sociais podem ajudar – por que não?