Uma reclamação recorrente que tenho recebido no meu consultório é de pessoas que sofrem acidentes dentro da própria casa. Alguns sem grandes consequências e outros tantos com fraturas importantes e até incapacitantes. Escorregões, tropeções e batidas são os mais comuns.

É bom saber que à medida que envelhecemos, sofremos um declínio da capacidade funcional do organismo, com perda de massa óssea e muscular. Por isso, tenho recomendado aos meus pacientes praticar atividade física regularmente para fortalecer a musculatura.

Outra medida é fazer adaptações dentro de casa para evitar o risco de quedas e acidentes. No quarto, por exemplo, a cama deve ter a altura adequada para que a pessoa consiga apoiar os dois pés no chão ao se sentar na beirada. Deixe sempre uma luz (abajur ou luminária) próxima à cabeceira.

O corredor deve ter iluminação forte e de fácil acionamento e sem obstruções como tapetes, fios e móveis, para que o acesso aos outros cômodos seja fácil.

No banheiro, o vaso sanitário deve ser elevado em 10 centímetros e é importante instalar barras sólidas dos dois lados, para que a pessoa possa se apoiar na hora de sentar e levantar. No box é recomendada a instalação de assento para banho pregado na parede e barras de apoio. O piso deve ser antiderrapante e, se não for possível trocá-lo, colocar tapetes antiderrapantes com ventosas fixas no chão, dentro e fora do box.

A iluminação da sala deve ser clara, as poltronas e sofás devem ter braços e altura que permitam apoiar os pés no chão. Cuidado: tapetes, tacos e fios soltos são armadilha. Evite.

As portas devem ter maçanetas do tipo alavanca que são mais fáceis de abrir. Na cozinha evite subir em banquinhos ou escadas. Deixe louças e utensílios sempre à mão. Um carrinho de chá pode ser de grande ajuda para transportar utensílios de lado a outro.

Lembre-se: prevenir acidentes também é uma forma de viver mais e melhor.