Muitas pessoas acreditam que chegando a certa idade não são mais capazes de fazer essa ou aquela atividade. Digo com toda a certeza que sim, são capazes. Algumas delas, inclusive são importantes para o fortalecimento mental, psicológico e social.

Gostaria de falar sobre atividades como livros para colorir, jogos e também leitura. Acrescento a esta lista as chamadas faculdades da terceira idade, grupos de trabalho de clubes e igrejas e por que não atividades sociais na rua e no bairro onde mora?

Os livros para colorir ajudam a “passar o tempo”, distraem e, segundo os psicólogos, ajudam a diminuir o estresse e a ansiedade e na concentração, disciplina e atenção. Jogos como dominó, xadrez e dama também fazem este trabalho com a vantagem de poderem ser jogados com outras pessoas, auxiliando o convívio social e familiar.

As chamadas faculdades da terceira idade são excelentes, pois têm grades curriculares específicas para o público da melhor idade com o bônus de proporcionarem atividades extracurriculares como viagens, passeios etc.

E, por fim, gostaria de destacar os grupos de leitura e trabalhos sociais, peças fundamentais para fortalecer o convívio com a sociedade e, melhor, a grata satisfação de sentir que estão sendo úteis. Dia desses uma senhora comentou comigo que tinha perdido o gosto pelos livros e, ao fazer parte de um grupo de estudos da igreja da qual faz parte, não só retomou o antigo hábito como agora coordena uma turma de 10 idosos. O mais difícil é começar. Então, não perca tempo comece hoje. Viva mais e melhor.