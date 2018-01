Nesta época de intensas chuvas falar de água parece algo redundante, não é verdade? No entanto nestes períodos de altas temperaturas uma questão preocupa em relação à saúde dos idosos: a desidratação.

Os idosos tem uma percepção de temperatura diferente das outras pessoas por conta da queda do metabolismo e da temperatura corpórea. Por isso, é comum que eles sintam menos sede e, consequentemente, tomem menos líquido.

Além disso, a capacidade do organismo em conservar a água é diminuída com o passar dos anos.

A água é fundamental em nosso organismo porque nutre as células e garante que todas as funções sejam cumpridas.

Embora não vemos, eliminamos água a todo momento ao tossir, urinar, suar, respirar e nas fezes. E, juntamente com a água eliminamos sais minerais muito importantes ao nosso organismo.

A desidratação pode provocar perdas desses sais, especialmente o sódio, podendo levar a pessoa a uma confusão mental, queda de pressão, desmaio e diarreias e vômitos ocasionando um estado de saúde mais grave.

Por isso, tomar água e de preferência um litro ou mais por dia é tão importante, especialmente nesta fase da vida. Mas muitos podem me perguntar como lembrar de tomar água.

Aí vão algumas dicas:

Coloque uma garrafinha na cabeceira da cama

Quando sair, leve sempre na bolsa ou na mochila uma garrafa

Tenha sempre um copo disponível perto do filtro de água

Para os mais conectados existem aplicativos que lembram as pessoas de tomar água

Escreva bilhetes e lembretes em vários locais da casa como geladeira, em frente à TV ou o computador.

Encontre a sua melhor forma de não esquecer de tomar água e tome. Água é vida e precisamos dela para viver. Viva mais e melhor.