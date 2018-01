Depois do relax das férias é hora de colocar o conhecimento em dia. Uma ótima opção é o curso A Moda no Cinema, no Novo Milênio e os Ícones de Estilo, com a expert no assunto Manu Carvalho. São 3 palestras que acontecem entre os dias 14 e 16 de fevereiro na Escola São Paulo, pelo custo de R$ 300.

Na primeira, serão abordadas personalidades que marcaram a história pelo estilo, como Coco Chanel, Jackeline Kennedy, David Bowie e Madonna; em seguido, os principais filmes que representaram a moda no cinema e um olhar sobre os looks do Oscar. Para terminar, uma análise do vestuário e dos costumes de cada década, ilustradas através de fotos retiradas da revista Vogue.

Programa para fashionista nenhuma botar defeito!

Infos pelo site www.escolasaopaulo.org