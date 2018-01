Nove entre dez pessoas sabem que o marketing é tudo no mercado contemporâneo para manter qualquer produto vivo na mente dos consumidores. Mas e quando se trata de um produto refinado e secular como o champagne, como fazer para criar ares de modernidade a gotas preciosas que tem em seu DNA décadas de savoir faire e tradição? Mudando a embalagem, o conceito, as cores da campanha e fazendo parcerias com artistas e designers de peso.

Isso a francesa Veuve Clicquot sabe fazer como ninguém. A marca da bebida que se tornou célebre nas mãos da viúva de Clicquot – daí o nome da champagne (sua biografia já foi lançada no Brasil pela editora Rocco, boa dica de leitura) – cria a cada temporada uma parceria para dar cara nova ao seu produto secular.

Já assinaram edições especiais o designer egípcio Karim Rashid, os designers brasileiros Irmãos Campana e agora é a vez do diretor de arte e ilustrador francês Pierre Marie, que criou a embalagem para o Dia dos Namorados. Como a bebida é o brut rosé, o artista se inspirou no rosado que o céu ganha no final da tarde, horário em que os pássaros mais cantam. Voilá! Está concebido o Birds of Veuve Cliquot, uma lata graciosa toda decorada com passarinhos. Dentro, uma garrafa do melhor champanhe do mundo acompanhado por duas taças. O preço sugerido ao mercado é R$250, ótimo mimo para aquecer ainda mais seu Dia dos Namorados.