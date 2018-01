Se comprar em outlet já é vantajoso, imagine quando ele entra em liquidação. Melhor ainda quando ele fica em pleno coração do Jardins e reúne marcas super badaladas. Pois é o que acontece noPrime Outlet, que revende grifes nacionais super cool comoThellure, Raphael Falci, Daniela Cutait, Lolitta, Giuliana Romano, Juliana Jabour, Isabella Giobi e outras internacionais, tudo com até 80% de desconto.

A promoção acontece de 19 de março a 20 de abril na Alameda Lorena, 1879, Jardins. Veja alguns exemplos de preços:

Vestido Lolitta de R$ 1.260 por R$ 385

Vestido Thelure de R$ 472 por R$118

Colar Raphael Falci de R$ 520 por R$ 76

Jeans Seven, True Religion, Citizens of Humanity e Rock Republic de R$ 1.230 por R$ 250

Corra para aproveitar!