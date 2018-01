A Chilli Beans avança no território da moda e cai de boca nesse SPFW. Além de fazer mais uma parceria com Alexandre Herchcovitch para uma linha de óculos, Isabela Capeto e Ronaldo Fraga também desenvolveram seus modelos para a marca, pela primeira vez. Eles estarão nas lojas só depois da semana de moda.

Ontem teve demonstração, apenas para a imprensa, da primeira vending machine da Chilli Beans, e parece que é a primeira de óculos do mundo (ela também está na estação Paulista, na Consolação). Ou seja: você coloca dinheiro, escolhe seu modelo e então cai o par de óculos, como se fosse máquina de refrigerante.

A marca também trouxe uma intervenção bacana para a Bienal. Doze Green, veterano do grafite de Nova York, vai cobrir um mural (foto) de 23 metros com seus desenhos curiosos que, apesar de serem grafite, têm um ar de pintura mais sofisticada. Quem for ao evento vai poder ver em primeira mão o artista e seu assistente trabalhando. Uma boa apimentada nesse SPFW.

Foto: site FFW