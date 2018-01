Sabe encontro de amigas no salão, para fofocar, rir e cuidar da beleza? A Kiehl’s transforma esse momento em mimo luxuoso numa tarde especial na loja Lolitta, que acontece hoje, a partir do meio-dia. Esfoliação, limpeza, hidratação, massagens além de make e cabelo nas mãos do profissional Evandro Ângelo são acompanhados de trilha sonora (sob o comando de Lara Gerin) e drinks. Para o tratamento completo, ainda vai ter coisa nova nas araras da Lolitta.

No melhor clima Sex and the City, ou seja, mulherzinha em grande estilo.



Lolitta

Rua Peixoto Gomide 1801, casa 05 – Jardins