A Louis Vuitton está divulgando sua nova coleção de textiles de um jeito lúdico e criativo. Obra do fotógrafo belga Franços Cadière , que mistura fotografia a ilustrações num trabalho muito autoral e que foge do padrão de campanhas de moda.

Com Berlim como referência, Cadière fez 8 postais que mostram diferentes formas de usar os novos lenços e echarpes da grife. Ultraestampados e com mood oriental – alguns têm até pompons à chinoise – eles vestem as bonecas de papel se misturando aos looks de cores sóbrias já do inverno 2011 da Vuitton.

Como faixa de cabelo, turbante ou obi na cintura, injetam cor ao clima sofisticado do inverno, e ainda com a graça das bonequinhas como modelo.