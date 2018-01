O casal de fotógrafos holandeses Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin (foto) produz algumas das imagens de moda mais interessantes da atualidade. Há 25 anos na estrada, eles ganham retrospectiva nessa edição do SPFW.

Com o nome auto-explicativo de Pretty Much Everything, a expo (que veio do Foam, Museu de Fotografia de Amsterdã), vai estar logo na entrada do evento – são 286 fotos com tamanhos variados, de pequenas até gigantes. A está no Brasil para o lançamento da exposição.

Embora tenham uma tendência para a fotografia de arte polêmica e questionadora, os trabalhos de Inez e Vinoodh estão em revistas tão comerciais quanto as Vogues Paris e Nippon, ou em campanhas de grifes do naipe de Jimmy Choo, Dior e Jean-Paul Gaultier.

O que explica essa contradição é o olhar apurado da dupla, que mescla arte e moda de uma maneira só deles. Nem artístico demais, a ponto de ficar difícil de compreender, nem moda apenas por si só, que se confunda na multidão.

Os dois se conheceram no meio da moda, quando Vinoodh tinha sua marca de roupas e Inez, que se iniciava como fotógrafa, fez algumas fotos para ele. A paixão pelo ramo foi seguida da relação, casamento e família – eles têm um filho de 8 anos. Desde então passam o tempo sempre juntos, trabalhando e em casa, e assinam tudo com o nome de ambos, tamanha é a sintonia.

Quem não vai entrar no evento pode sim conferir a retrospectiva. Depois da semana de moda, a exposição vai ficar aberta ao público até o dia 3 de julho. Ótima oportunidade para conferir a arte dessa dupla num ambiente além das revistas de moda.