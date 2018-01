Joia, o nome já nos remete à riqueza e beleza. Até o dia 03 de junho estarão expostas 36 peças de 12 artistas brasileiros na exposição Jóia Contemporânea Brasileira na CASA Museu do Objeto Brasileiro, em Pinheiros.

Com a curadoria da artista Miriam Mirna Korolkovas, a exposição acolhe as joias como uma expressão artística do povo brasileiro, desde as criações de artesões anônimos e indígenas até a recente e cada vez mais prestigiada joalheria nacional.

E como não só de ouro e pedras preciosas se fazem as joias, adiversidade de materiais também marca presença na exposição, como as peças feitas com garrafas pet de Mana Bernardes e outros criadores que fizeram do ferro, madeira e fibra de buriti matérias primas para os mais variados adornos.

A CASA Museu do Objeto Brasileiro: Rua Cunha Gago, 807, Pinheiros, tel. 11 3814.9711